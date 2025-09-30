Solicita Congreso plan de emergencia sanitaria en Parral

Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron con 26 votos, la solicitud para que se implemente de inmediato un plan de emergencia sanitaria en la ciudad de Hidalgo del Parral, que atienda los colapsos y derrames de líneas de drenaje dado a que se están presentando problemas de salud en la ciudadanía, derivado del problema referido.

Este punto de acuerdo, fue presentado por la diputada Alma Portillo Lerma del Partido Movimiento Ciudadano, quien detalló que se insta al Ayuntamiento de Parral y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de dicha región, a que trabajen de manera coordinada para solucionar la crisis sanitaria que actualmente aqueja a la ciudad.

Dijo que se espera que implementen acciones dentro de 48 a 72 horas siguientes en las que se contenga y se retiren desechos, así como que desinfecten, señalicen y acoten un cerco sanitario, y realicen obras correctivas para reparar o sustituir los tramos colapsados.

Expresó que es prioritario que se lleve una reconexión de descargas, sellado de pozos de visita y limpieza integral en el arroyo Héroes de la Revolución y de DQO/DBO en los puntos de salida y en el río Parral, con un calendario semanal y publicación de los resultados.