Invita FITA Chihuahua a participar en las actividades programadas para este fin de semana

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025 invita a la ciudadanía en general, a disfrutar de las actividades que se realizarán del 26 al 28 de septiembre en distintos municipios del estado.

Como parte del programa oficial del Festival, se llevará a cabo la Ruta Extrema Balleza los días 26 y 27 de septiembre, un evento de vehículos Off Road que celebra su cuarta edición.

El 28 de septiembre en Jiménez se realizará el Reto Zona del Silencio, un maratón de ciclismo de montaña (MTB) con rutas de 60, 40 y 15 kilómetros.

Ese mismo día, en San Francisco de Conchos tendrá lugar el Boquilla Trail Run, una carrera pedestre que desafiará a los corredores, con una ruta que recorre los paisajes del Lago Colina.

Del 26 al 28 de septiembre se celebra el Aniversario del Motoclub Motorrad Chihuahua AC, con recorridos de motociclismo desde el Parque Barrancas hasta Cerocahui.

El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo, como una actividad que impulsa el turismo deportivo y de naturaleza en la región.

El FITA Chihuahua 2025 es un programa que promueve el turismo de aventura, fortalece la economía local y fomenta la participación de visitantes nacionales e internacionales en los distintos municipios de la entidad.

Para más información sobre próximos eventos, se invita a seguir las redes oficiales: @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.