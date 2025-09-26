Halcones entrega su primer trofeo al regidor Adán Galicia, como símbolo de gratitud y confianza

El equipo de fútbol Halcones, una joven escuadra con menos de un año de formación que entrena con entusiasmo en las canchas del Tuto Olmos, acaba de escribir la primera página dorada en su historia deportiva al conquistar la “Copa Plata 2025” de Alfa Fútbol 7×7, en la categoría 2013–2014.



Más allá del triunfo deportivo, lo que conmovió a todos fue la decisión de estos talentosos niños y sus familias: entregar su primer trofeo al regidor Adán Galicia, como muestra de reconocimiento a su respaldo, cercanía y compromiso con el impulso al deporte de base en el municipio de Chihuahua.



Desde su fundación, el equipo Halcones ha contado con el apoyo decidido del regidor, quien no solamente brindó respaldo económico para la compra de sus primeros uniformes, sino que además entregó material deportivo esencial como balones, silbatos, conos y guantes, herramientas que dieron a los niños la posibilidad de entrenar con ilusión y dignidad, fortaleciendo su espíritu competitivo y su sentido de pertenencia.



Con sonrisas y orgullo, los pequeños Halcones colocaron en manos del regidor el trofeo que simboliza no solo su primera victoria, sino también el inicio de un camino lleno de sueños y metas por alcanzar.

Visiblemente emocionado, el regidor Adán Galicia agradeció profundamente el detalle y compartió palabras que reflejan el valor de este gesto:



“Este trofeo no es solo un reconocimiento al esfuerzo de los Halcones, sino también un recordatorio de que cuando creemos en nuestros niños y jóvenes, podemos ayudarles a volar tan alto como ellos se lo propongan. Recibir este regalo me conmueve porque sé que viene del corazón, y me compromete aún más a seguir trabajando para que cada equipo, cada niño y cada sueño deportivo en Chihuahua encuentre siempre apoyo y oportunidades. Los Halcones nos enseñan hoy que con unidad, disciplina y pasión, nada es imposible.”



El momento cerró con abrazos, fotografías y un sentimiento compartido: la certeza de que los triunfos deportivos son importantes, pero aún más lo son los valores de gratitud, confianza y comunidad que los acompañan.



Con apenas un año de existencia, los Halcones han demostrado que el espíritu de lucha, la alegría por jugar y la fuerza de la amistad pueden convertir a un grupo de niños en una verdadera familia deportiva, capaz de dejar huella desde sus primeros pasos. Y hoy, con este trofeo entregado con cariño, han dejado claro que el deporte también se trata de reconocer y compartir los logros con quienes caminan a su lado.