Arranca Cobach construcción de segunda etapa de la Unidad de Docencia

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) inició la construcción de la segunda etapa de la Unidad de Docencia del Plantel 21, que beneficiará directamente a mil 017 estudiantes.

La obra consiste en la edificación de cuatro aulas y dos sanitarios cuya ejecución estará a cargo del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), con una inversión de 6 millones 965 mil 907 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Potenciado.

A la ceremonia asistieron Reyes Humberto de las Casas Muñoz, director general del Cobach; Luis Iván Ortega Ornelas, director general del Ichife; José Luis Fernández Madrid, director del Plantel 21, así como estudiantes y docentes.

El titular de Cobach destacó la coordinación entre las instancias involucradas, a fin de ofrecer a las y los estudiantes salones con todas las necesidades cubiertas, para mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje.

A su vez, el director del Ichife celebró el inicio del proyecto y expresó su satisfacción por permitir a la dependencia ser parte de la construcción de estas cuatro nuevas aulas, que representan un paso firme hacia una mejor calidad educativa.

Como parte del acto se dio el banderazo de arranque y la colocación de la primera piedra del edificio, que se prevé, será concluido en marzo de 2026.

La primera etapa de la Unidad de Docencia del plantel fue entregada en febrero de 2017 y actualmente alberga los laboratorios de Nutrición y de Ciencias Experimentales, que han sido pieza clave en la formación de la comunidad estudiantil.