Personas viven la experiencia de tener discapacidad visual con túnel sensorial del Municipio

El Gobierno Municipal, a través del Dirección de Desarrollo Humano y Educación, llevó a cabo en la Plaza de Armas el túnel sensorial “Sentir para comprender”, donde los chihuahuenses vivieron la experiencia de ser guiados por una persona con discapacidad visual y comprender su entorno en total oscuridad.

Los asistentes recorrieron espacios que asimilaban una oficina o cocina, mientras usaban solo el oído, el tacto y el olfato para orientarse.

Para muchos, fue la primera vez enfrentándose a un entorno sin la vista, lo que generó sorpresa y sobre todo, una nueva perspectiva. Los guías compartieron anécdotas y estrategias que usan en su día a día, lo que ayudó a romper estigmas y abrir el diálogo sobre la inclusión.

El objetivo fue generar conciencia, promover la empatía y fortalecer la inclusión. Esta actividad forma parte de los esfuerzos por defender los derechos de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

Para más información de actividades de este tipo, visita las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal, llama al 072, extensión 6579, o acude a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro, en un horario de lunes a jueves de 8:30 am a 3:30 pm y viernes de 8:30 am a 2:30 pm.

