Personas viven la experiencia de tener discapacidad visual con túnel sensorial del Municipio

El Gobierno Municipal, a través del Dirección de Desarrollo Humano y Educación, llevó a cabo en la Plaza de Armas el túnel sensorial “Sentir para comprender”, donde los chihuahuenses vivieron la experiencia de ser guiados por una persona con discapacidad visual y comprender su entorno en total oscuridad.

Los asistentes recorrieron espacios que asimilaban una oficina o cocina, mientras usaban solo el oído, el tacto y el olfato para orientarse.

Para muchos, fue la primera vez enfrentándose a un entorno sin la vista, lo que generó sorpresa y sobre todo, una nueva perspectiva. Los guías compartieron anécdotas y estrategias que usan en su día a día, lo que ayudó a romper estigmas y abrir el diálogo sobre la inclusión.

El objetivo fue generar conciencia, promover la empatía y fortalecer la inclusión. Esta actividad forma parte de los esfuerzos por defender los derechos de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

