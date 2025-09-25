Conoce a las mascotas para el Mundial 2026

fuente: adrenalina

La FIFA reveló los rostros de las mascotas oficiales del Mundial 2026. Zayu representará a México, Maple a Canadá y Clutch a Estados Unidos.

Las mascotas rendirán un homenaje a las culturas de cada país anfitrión y se espera que motiven a los aficionados a celebrar una edición más del Mundial.

– Maple es un alce canadiense.

– Zayu es un jaguar mexicano.

– Clutch es un águila americana.

“Fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo”, comunicó la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, indicó que las tres mascotas transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero”, dijo Gianni Infantino.

La FIFA tiene el objetivo de que las mascotas conecten con las nuevas generaciones, por lo que se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, videojuego que saldrá el próximo año