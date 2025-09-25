La Feria de Servicios “La China en tu Colonia” benefició a más de 350 familias en Antorcha Popular

Con una gran participación de vecinas y vecinos, se llevó a cabo la Feria de Servicios “La China en tu Colonia” en el parque de la Colonia Antorcha Popular, donde más de 350 personas se beneficiaron con programas y apoyos que buscan mejorar su calidad de vida.

Durante esta jornada, organizada por la diputada Nancy “La China” Frías, las familias pudieron acceder a descuentos en el pago del predial, exámenes de la vista y donación de lentes, afiliaciones a Medíchihuahua, así como vacunación y desparasitación de mascotas, entre otros servicios que responden a necesidades reales de la comunidad.

La diputada subrayó que el propósito de esta feria es acercar el gobierno a la gente, sin burocracia ni trámites complicados:

“La política debe servir para resolver, no para alejar. Por eso estamos en la calle, en las colonias, escuchando y trabajando con las familias. Hoy más de 350 personas regresan a sus hogares con un beneficio real, y eso nos motiva a seguir adelante”.

Asimismo, reconoció la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones, voluntarios y sociedad civil para generar resultados visibles:

“Esto es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos. Vamos a continuar llevando estas ferias a diferentes colonias, porque mi compromiso es estar cerca, dar la cara y acompañar a la gente en lo que necesita”.

Las y los asistentes expresaron su agradecimiento por contar con apoyos que de otra manera resultarían costosos o lejanos, lo que refleja la necesidad de seguir replicando este tipo de iniciativas en más colonias.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso mantener un trabajo cercano, humano y con resultados, construyendo un Chihuahua donde cada familia tenga acceso a mejores oportunidades y servicios básicos al alcance de su colonia.