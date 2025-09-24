Policía Municipal refuerza vigilancia en Expogan 2025

Con la finalidad de brindar seguridad a los visitantes de la Expogan 2025 el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, implementará un operativo de vigilancia el cual estará integrado por diversos grupos especiales tanto al exterior de las instalaciones como al interior.

A partir de ese 25 de septiembre agentes pertenecientes a la Policía Montada, del Equipo de Proyectos Especiales (EPE), K9, Proximidad, Operaciones Motorizadas, así como de Operaciones Rurales se darán a la tarea de vigilar la tradicional fiesta chihuahuense, contando con un estado de fuerza de 67 agentes y 18 unidades.

El policía tercero Alan Rojas coordinador de grupos de proximidad de la subdirección Táctica informó que habrá vigilancia de manera permanente tanto en las taquillas, área de juegos, bares y alimentos y de igual manera se montará el Centro de Mando Móvil para fungir como puesto de control y se coordinará el monitoreo de este operativo.

De igual manera informó que las unidades móviles realizarán recorridos por los diferentes estacionamientos destinados para Expogan, así como en el área donde se realizará el rodeo contará también con vigilancia permanente, además de que se contará con una maquina extintora con 4 bomberos, para reaccionar ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.