Lleva Estado feria de servicios “Juntos por Nuestra Identidad” a Cuauhtémoc

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) llevó a cabo la feria de servicios gratuitos “Juntos por Nuestra Identidad” en ciudad Cuauhtémoc, donde participaron 320 personas y se benefició a 358 familias con la entrega de paquetes alimenticios.

Durante la jornada se ofrecieron los servicios de la Secretaría de Salud, del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), del Centro de Justicia para las Mujeres y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.Además hubo actividades didácticas de pintura, rifas, entre otros.

El evento reunió a representantes de ocho comunidades y asentamientos indígenas, quienes destacaron la importancia de la unión y el fortalecimiento de la identidad cultural.

En las actividades se contó con la presencia de Margarita Grajeda Malaxechevarría, directora del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones; Rosario Chávez Quiroga, titular del CEJUM en Cuauhtémoc; Luis Gerardo Pimentel, director del DIF Municipal y Larissa Saldaña Barraza, de la SPyCI.