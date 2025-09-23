Trump: Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido

fuente: excelsior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió el martes su retórica sobre la guerra en Ucrania y dijo que cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio que Rusia ha tomado desde su invasión, aunque no dio indicios de cómo afectaría eso a la política estadounidense.

Trump hizo este comentario en una publicación en su plataforma Truth Social poco después de reunirse con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en el marco de la Asamblea General de la ONU. Previamente había dicho que tanto Kiev como Moscú tendrían que ceder territorio para poner fin a la guerra.”Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy viable”, afirmó Trump en su publicación.

Zelenski ha estado presionando a Trump para que muestre más apoyo al esfuerzo bélico de Kiev, incluso imponiendo nuevas y severas sanciones a Rusia.

Muchos ucranianos se sorprendieron cuando Trump trató con alfombra roja al presidente ruso, Vladimir Putin, en una cumbre a mediados de agosto en Alaska, y creen que Moscú no detendrá su guerra a menos que se enfrente a una fuerte presión externa.

En la publicación, Trump criticó a Rusia, afirmando que había estado luchando sin rumbo en una guerra que una “verdadera potencia militar” habría ganado en menos de una semana.

Sin embargo, no ha impuesto sanciones más severas, y él y sus asesores parecen indicar que Kiev debe ceder Crimea y partes del este de Ucrania a Rusia para poner fin al conflicto más mortífero en Europa en 80 años.

Sin embargo, en su publicación del martes, Trump insinuó medidas más contundentes. “Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”, decía la publicación. Trump dijo que Estados Unidos continuará suministrando armas a los aliados “para que la OTAN haga con ellas lo que quiera”.