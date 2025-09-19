Realizan 2da sesión de Comité Técnico del PP 2026

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, llevó a cabo la segunda sesión del Comité Técnico del Presupuesto Participativo, para la validación de proyectos ingresados durante la convocatoria 2026.

Ante un quorum legal, fue aprobado el ejercicio para la revisión de los folios correspondientes del 151 al 301, en donde se corroboró cuenten con los requerimientos que demanda la convocatoria, para posteriormente dar a conocer su aprobación y rechazaron 10 folios, al no apegarse a alguno de los lineamientos.

Cabe mencionar que cada una de las sesiones se transmiten en vivo mediante la página oficial de Facebook de la Coordinación de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de Chihuahua, para que las y los ciudadanos puedan revisar si su folio ha sido técnicamente validado durante esta primera revisión.