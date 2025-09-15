Lamenta regidor de Hacienda la dirección del Paquete Económico Federal 2026

El regidor de Hacienda y Planeación, Luis Abraham Villegas Escandón, externó su preocupación en torno a la dirección que tendrá el ejercicio del Paquete Económico 2026 del Gobierno Federal.

Villegas Escandón calificó de irresponsable la deuda contemplada de más de 10 billones de pesos, con respecto al ingreso que está establecido en 8.7 billones de pesos

.“Es irresponsable que comprometan el patrimonio de todas y todos los mexicanos, ante una supuesta política de austeridad, en la cual, no se ven los resultados pero si se nota el despilfarro y se dejan de lado asuntos de interés prioritario como la salud”, puntualizó el regidor del Partido Acción Nacional. Finalizó el comunicado mencionando que en el ámbito municipal se mantendrá una política de eficacia y transparencia, ante la situación de riesgo que representan estas políticas.