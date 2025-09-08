Vandalismo fue con tintes políticos: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla calificó como un acto con tintes políticos la vandalización sufrida en el edificio de la Presidencia Municipal, al señalar que en Chihuahua ya no existen plazas de toros ni se han otorgado permisos para corridas durante su administración.

Reiteró su postura en contra de este tipo de espectáculos, al expresar que no comparte la idea de presenciar el sacrificio de animales.

Bonilla subrayó que el municipio de Chihuahua carece de un espacio destinado a este tipo de eventos y lamentó que el tema de los derechos de los animales se esté utilizando con fines políticos.

En ese sentido, pidió que quienes promueven las corridas de toros dirijan sus reclamos hacia los municipios donde sí se han autorizado dichos eventos, pues en Chihuahua, dijo no se permitirá que el asunto se use con motivaciones ajenas a la causa animalista.