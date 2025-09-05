Promueven mejores establecimientos y más seguros con el “Dictamen y Placa de Aforo”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, promueve que los negocios de la ciudad sean mejores y más seguros mediante el “Dictamen y Placa de Aforo” para establecimientos comerciales e industriales.

Esta medida tiene como objetivo garantizar que los establecimientos cumplan con la normativa, optimizando su capacidad de aforo y promoviendo un entorno más seguro para los usuarios. Con la entrega del dictamen y la placa de aforo, los establecimientos podrán operar dentro de un marco regulatorio que prioriza la seguridad de las personas.

¿Qué implica el dictamen y la placa de aforo?

Optimización del Aforo: Se determina la capacidad máxima de ocupación del establecimiento, evitando el riesgo de sobrecupo y garantizando la comodidad y seguridad de los clientes.

Fomento a la Responsabilidad: Al contar con este dictamen, los propietarios demuestran su compromiso con la legalidad y el cuidado de sus clientes, lo que también puede influir positivamente en su reputación.

El Gobierno Municipal invita a todos los propietarios de establecimientos a acercarse a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para obtener más información sobre este proceso y los beneficios que conlleva.

La administración municipal trabaja diariamente para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de iniciativas que promueven la seguridad, el desarrollo sostenible y comunitario.

Para mayor información podrá comunicarse al 072 en las extensiones 6044 y 6023 o bien visitar la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en calle Camino a la Presa Chuvíscar, número 1108 de la colonia Campesina Nueva.