Maru Campos acompaña presentación del 4to Informe de Gobierno del alcalde de Chihuahua.

• El futuro de Chihuahua no se negocia y no se entrega, juntos daremos norte al país: Gobernadora

La gobernadora Maru Campos asistió este jueves como invitada especial, a la presentación del 4to Informe de Gobierno, y primero de la gestión 2024-2027, del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, realizada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital.

En el evento se dieron a conocer los proyectos impulsados por el Ayuntamiento en los principales rubros, numerosos de ellos concretados con la colaboración del Gobierno del Estado, como parte de su compromiso de trabajar de la mano de todos los municipios.

En ese sentido, dijo que su Gobierno cuenta con proyectos de soluciones viales para distintas zonas del municipio y otros dirigidos a los usuarios del transporte público, por lo que en próximas semanas entrarán en operación más de 40 unidades en la ruta troncal, que serán las más nuevas y modernas del mercado.

La titular del Ejecutivo reconoció al alcalde y reafirmó su voluntad de mantener la suma de esfuerzos con todos los ediles de la entidad, para asegurar el bienestar de las y los chihuahuenses.

Recordó que en 2016, con ella como alcaldesa, inició una etapa humanista de cambio para eliminar la desigualdad en Chihuahua y cerrar las brechas de salud, agua y movilidad entre unas zonas y otras, visión que se mantiene viva, siempre en conjunto con la administración estatal.

Resaltó la donación del Estado, de tres hectáreas de terreno para materializar el polideportivo Luis H. Álvarez, así como la inversión compartida para obras hidráulicas, la coordinación en seguridad y en el rubro energético.

La mandataria aseguró que el compromiso de crecimiento con la capital seguirá vivo, con firmeza, hambre, inspiración y convicción, por lo que llamó a las autoridades municipales a asumir la responsabilidad que representar a la población conlleva.

“El futuro de Chihuahua no está a la deriva, no se negocia y no se entrega, al contrario, se defiende con coraje, se honra con resultados y se conquista cada día con amor. Vamos a definir con decisión porque Chihuahua ha sido siempre muralla contra la adversidad; juntos daremos norte al país”, finalizó Maru Campos.