Invita Gobierno del Estado a participar en las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena.

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), en conjunto con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), invita a la población a participar en las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer Indígena.

La ceremonia tendrá verificativo este 5 de septiembre en Museo Casa Chihuahua en punto de las 12:00 del día, informó el titular de la SPyCI, Enrique Alonso Rascón Carrillo.

“Reconoceremos a mujeres talentosas como Rosa Adriana, una joven de Guachochi que estudió en la Universidad de Harvard; Verónica Palma, un ejemplo de fortaleza que corrió en Las Vegas y a distintas mujeres que entregan su vida por los demás”, expresó.

Dio a conocer que también estarán presentes enfermeras que colaboran en el programa MediChihuahua y en los Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (Cerenam).

Rascón Carrillo dijo que se trata de escuchar a las mujeres de los pueblos originarios, su percepción, opinión y visión sobre distintos temas, y hacer un balance del impacto de las políticas públicas en educación, desarrollo económico, justicia, alimentación y salud.

A este acto asistirán integrantes de comunidades urbanas y municipios de la Sierra Tarahumara, así como funcionarias de diferentes dependencias e instituciones.

El Día Internacional de la Mujer Indígena se instituyó en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, con el objetivo de visibilizar la atención en las mujeres indígenas, su historia, situación y perspectivas.