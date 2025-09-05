Eagles vencen a Dallas en el arranque de la temporada 25-26 de la NFL.

24 HORAS

La temporada 2025-2026 de la NFL dio su banderazo inicial con un clásico del Este de la Conferencia Nacional, que se definió en un triunfo del campeón Philadelphia 24-20 sobre Dallas, para enmarcar el comienzo en la defensa de su título para los Eagles en el emparrillado norteamericano.

Además de una emblemática develación de la bandera conmemorativa de campeones por el Super Bowl LIX ganando en febrero pasado, los Eagles tuvieron una primera noche mágica ante un acérrimo rival de la NFC, que se definió en los instantes finales del encuentro, producto de un cierre con apenas una posesión de diferencia, pero con la solidez defensiva de los locales como bastión para sumar su primer triunfo.

Foto: AFP | Los Eagles comenzaron la defensa de su título con un triunfo en el arranque de la nueva temporada de la NFL.

Mermado el encuentro por una prolongada pausa, debido a un riesgo de tormenta eléctrica, cuando el partido pudo retomarse, los Eagles complementaron el resultado con la labor ofensiva de Jalen Hurts, que finalizó el partido con par de anotaciones personales por tierra y hasta 152 yardas lanzadas.

Ofensiva de Eagles pesa sobre la de Dallas

Además de Hurts, el ataque de los Eagles tuvo a Saquon Barkley con una anotación terrestre y un juego por acarreos con el que lograron hasta 158 yardas, a diferencia de las 119 de Dallas, que tuvieron siempre como prioridad el juego por aire, hasta que CeeDee Lamb falló en la recepción por la victoria en la última ofensiva de los Cowboys.

Con este resultado, además de colocarse 1-0 en el registro general de en el Este de la NFC, Philadelphia tendrá una primera diferencia a favor tras sumar un triunfo directo ante un rival divisional como primer manera de desempate hacia la postemporada para la que aún queda mucho calendario por delante.