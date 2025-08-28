Tifón en Tailandia deja al menos 5 muertos

Al menos cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en el norte de Tailandia a causa de deslizamientos de tierra e inundaciones vinculadas al tifón Kajiki, según informaron este jueves autoridades de gestión de desastres, mientras el país se prepara para más lluvias intensas en los próximos días.

El ciclón tocó tierra en Vietnam el lunes y avanzó hacia Laos y Tailandia con precipitaciones torrenciales, debilitándose a depresión tropical a medida que se internó tierra adentro.

De acuerdo con el Departamento de Prevención y Lucha contra Desastres (DDPM, por sus siglas en inglés), las víctimas y los heridos se registraron en 12 provincias del norte, con especial impacto en Nan, Chiang Rai y Mae Hong Son, donde se produjeron inundaciones repentinas que destruyeron puentes y aislaron localidades. Desde el domingo, al menos siete personas permanecen desaparecidas, y más de mil 800 hogares y 6 mil 300 personas se han visto afectadas.

El paso de Kajiki por la región dejó un rastro de daños que comenzó en Vietnam, donde las autoridades ordenaron la evacuación de decenas de miles de personas ante la amenaza de vientos y marejadas. Tras tocar tierra, el sistema continuó su desplazamiento hacia Laos y el norte de Tailandia, con lluvias de gran intensidad que han saturado cuencas y laderas en provincias montañosas.

En Nan, los aguaceros acumulados activaron corrientes súbitas y desprendimientos de ladera, mientras que en Chiang Rai y Mae Hong Son se reportaron daños en puentes y caminos rurales, dificultando el ingreso de maquinaria pesada y el traslado de suministros. La persistencia de precipitaciones mantiene el riesgo de nuevos deslizamientos y obstrucciones en vías secundarias.

Las autoridades locales han priorizado la apertura de corredores viales y la instalación de refugios temporales, al tiempo que evalúan daños en infraestructura hidráulica.

El Departamento Meteorológico de Tailandia (TMD) pronostica lluvias continuas hasta la próxima semana en las regiones norte, noreste y central, con avisos de precipitaciones fuertes a muy fuertes y vientos intensos en varios distritos. El organismo ha emitido sucesivos boletines que sitúan a Kajiki —ya degradado a un sistema de baja presión— como el detonante de un episodio de inestabilidad que seguirá afectando a amplias zonas del país.

La respuesta institucional incluye alertas por difusión celular en provincias con riesgo de crecidas súbitas y escorrentías desde zonas altas. Equipos de protección civil, ejército y policías coordinan labores de búsqueda de desaparecidos, rescate en áreas aisladas y evaluación de daños en comunidades ribereñas. En localidades con ríos desbordados, se han reforzado bordes de contención y se procede al bombeo en puntos críticos para reducir niveles de agua.

El país experimenta habitualmente lluvias monzónicas entre junio y septiembre, pero el carácter extremo de los episodios —marcado por acumulados intensos en lapsos cortos y mayor imprevisibilidad— ha sido objeto de atención por parte de especialistas. En esta ocasión, el arrastre de humedad desde el Mar de China Meridional y la orografía de las provincias del norte han confluido para exacerbar el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos.

Aunque Kajiki perdió fuerza al internarse en el continente, su remanente ha sido suficiente para activar una cadena de emergencias desde Vietnam hasta Tailandia. En el norte tailandés, los impactos se concentran en distritos montañosos, donde la pendiente, la deforestación y la falta de drenaje adecuado agravan la exposición.