Chihuahua comparte avances del proyecto “Juega Conmigo”

El Gobierno del Estado de Chihuahua que encabeza Maru Campos, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estatal, participó en el Encuentro Nacional de Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA, realizado en la Ciudad de México.

En representación de la entidad, la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Estatal, Margarita Blackaller, presentó los resultados del proyecto “Juega Conmigo por la Primera Infancia”, implementado en la entidad con el apoyo de ChildFund México y la Fundación LEGO.

Durante su intervención, Blackaller explicó que uno de los grandes logros del proyecto fue la amplia difusión de contenidos en español y en lengua rarámuri, gracias al acompañamiento de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y del Gobierno Municipal de Guachochi, lo que permitió llegar a oficinas gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y nueve empresas agremiadas a INDEX.

Señaló que impartieron capacitación a cuidadoras y maestras de Casas de Cuidado Diario, estancias infantiles y centros educativos, con enfoque en la metodología y en el uso de las fichas psicopedagógicas, lo que fortalece la calidad del cuidado y la estimulación temprana de niñas y niños.

Finalmente, la funcionaria subrayó que, aunque el financiamiento inicial de ChildFund ha concluido, se trabaja ya en un plan de sostenibilidad que busca garantizar la continuidad de este esfuerzo, con la intención de extenderlo a todas las estancias infantiles del Gobierno del Estado e incorporar un enfoque de pertinencia cultural para la niñez indígena rarámuri.

Con esta participación, el Gobierno del Estado de Chihuahua reafirma su compromiso con la protección integral y el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes, colocando a la primera infancia en el centro de la política pública.