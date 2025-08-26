Seleccionados Juarenses compiten en Noruega.

Los seleccionados juarenses de Street Soccer se encuentran en Oslo, Noruega, en donde participan en el Mundial de la Homeless World Cup.



Cristian Méndez es parte del staff técnico de los equipos nacionales, Gabriela Hernández y Dulce Moreno, se desempeñan como jugadora de campo y arquera, respectivamente.



El equipo mexicano arrancó con el pie derecho y derrotó por marcador de 12-0 a Irlanda del Norte en el primer encuentro, con destacada participación de las juarenses que iniciaron como titulares.



Dulce Moreno, como portera, mantuvo su arco en cero y Gabriela Hernández anotando y asistiendo para la goleada.



En el segundo encuentro, México derrotó 13-3 a Suecia y en el tercer partido se impuso 7-2 ante Grecia.



Para este lunes, la escuadra mexicana tuvo dos partidos complicados, arrancó contra Zimbawe a las cuales derrotó por marcador de 8-0, luego contra Kenia, con quien compartía el liderato de grupo y a quienes les sacó una victoria de 3-1.



Hasta el momento el equipo mexicano es líder de su grupo, con cinco victorias y quince puntos dejando atrás a la selección de Kenia, al vencerlas en un partido crucial para avanzar a la siguiente etapa.



Ahora la escuadra nacional esperará los resultados finales para saber contra quien se enfrentará en la siguiente etapa de playoffs, en este torneo que involucra a 63 equipos de 48 países, donde la selección nacional femenil busca consagrarse campeona del mundo, por décima ocasión en su historia.

