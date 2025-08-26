Pavimenta Municipio estacionamiento del TecNM-ITCJ.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó este día la ceremonia en la que se inauguró la pavimentación del estacionamiento del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 8TecNM-ITCJ), obra que antes era de terracería y ahora cuenta con carpeta asfáltica, banquetas de concreto, señalización y pintura.





Con una inversión de 3 millones 722 mil pesos, el nuevo espacio beneficiará a más de 10 mil estudiantes y docentes, quienes ahora disponen de instalaciones más seguras y funcionales.



“Hoy entregamos becas, un estacionamiento totalmente renovado y además ya inició la construcción de un gimnasio al aire libre en este mismo campus. Todo esto refleja el compromiso de nuestro Gobierno con la juventud y con la educación pública”, puntualizó el presidente Pérez Cuéllar.



Sobre la obra, la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, informó que la pavimentación del estacionamiento se llevó a cabo como parte de la Cesión Gratuita en Especie (TPU) realizada por la empresa Brassa, dentro de su desarrollo Morín Oriente.



Destacó que con esta acción se beneficia a más de 10 mil estudiantes y docentes, gracias a una inversión de 3 millones 722 mil pesos, destinados a la aplicación de 1,591.94 metros cuadrados de carpeta asfáltica, la construcción de un vaso de captación, banquetas de concreto y la pintura de señalización.



Además la Dirección de Servicios Públicos se encargo de la limpieza del espacio para que luego se procediera a pintar los señalamientos.



En la entrega estuvieron también el director del TecNM-ITCJ, Macario Ruiz y el director de Servicios Públicos, César Tapia Martínez.