Gobierno del Estado suma a ocho estancias infantiles a Programa de Becas.

El Gobierno del Estado, a través de El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) Zona Centro, informó que gracias a una inversión de 168 mil pesos, ocho estancias infantiles se incorporaron al Programa de Becas, para al menos 150 niñas y niños.

El objetivo es ampliar las oportunidades de cuidado y desarrollo de las y los infantes en el territorio estatal.

Todas las estancias afiliadas cuentan con Licencia de Funcionamiento, requisito indispensable para acceder a este apoyo, y beneficiar así a familias trabajadoras que requieren espacios seguros y de calidad.

Personal del área de Becas capacitó a las personas responsables de cada centro sobre los lineamientos del programa, que implica un alto compromiso en el cumplimiento de requisitos como la papelería, listas de asistencia y entrega puntual de documentación.

Cada estancia recibió el cartel oficial que informa a madres y padres sobre la disponibilidad de becas impulsadas por la gobernadora Maru Campos, en una iniciativa que busca garantizar espacios de calidad en todos los rincones del estado.

En Chihuahua capital los incorporados son:

-Kínder Maternal La Casita (colonia Paseos de Chihuahua)

-Estancia Infantil Pollitos Amarillos (colonia Revolución)

-Estancia Infantil Mi Segundo Hogar (colonia Revolución)

-Estancia Infantil Mi Maravilloso Espacio (Junta de los Ríos)

-CBI Monde Petit (colonia Satélite)

-Centro de Atención Infantil Sueños Mágicos (Vistas del Norte)

En otros municipios:

-Estancia Infantil Mavi: Un Lugar Seguro para Mí (Guerrero)

-Estancia Infantil Mi Rinconcito Feliz (Bachíniva)

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, aseguró que con esta ampliación del programa se llega a las 385 estancias infantiles, lo que representa un paso clave para que más familias, sin importar su municipio, cuenten con espacios confiables para el cuidado y desarrollo de sus hijos mientras trabajan.