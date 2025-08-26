¡Estoy de vuelta! Así anuncia Checo Pérez su regreso a la F1.

Publimetro

El piloto tapatío sorprendió con un emotivo video en el que devela su nueva escudería.

La escudería Cadillac anunció oficialmente que contará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares en su temporada inaugural en la Fórmula 1 durante 2026.

Checo Pérez regresa al Gran Circo tras haber perdido su asiento en Red Bull al final de la temporada 2024. El piloto mexicano, subcampeón mundial en 2023, decidió tomarse un año sabático en 2025 antes de aceptar este nuevo desafío. Valtteri Bottas, por su parte, regresará como piloto titular tras desempeñarse como reserva en Mercedes durante la temporada 2025, luego de haber abandonado Sauber al concluir 2024.

Desde el seno de Cadillac, el CEO Dan Towriss explicó que optaron por dos pilotos con amplia experiencia como base para construir el equipo: “Creemos que su experiencia, liderazgo y visión técnica son justo lo que necesitamos” . Por su parte, el director del equipo, Graeme Lowdon, calificó la dupla como “una señal audaz”, destacando que ambos pilotos saben lo que se necesita para triunfar en la F1 y, más importante, para ayudar a edificar un equipo desde sus cimientos.

Checo Pérez compartió: “Un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, percibí pasión y determinación. Es un honor formar parte de algo que en el futuro nos permita competir al frente. Cadillac es una leyenda del automovilismo estadounidense, y me siento orgulloso de estar desde el inicio, construyendo un equipo que pueda convertirse en el equipo de las Américas”.