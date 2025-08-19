Gobierno Municipal de Chihuahua cierra capacitación de Presupuesto con Enfoque en Infancia de UNICEF

Con el objetivo de fortalecer la integración del enfoque de infancia en la planeación y presupuestación de la Administración Pública Municipal, el Gobierno Municipal de Chihuahua, clausuró el taller “Presupuesto con Enfoque en Infancia” impartido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Durante el evento, se contó con la presencia de titulares de direcciones del gabinete, regidores del Ayuntamiento y personal de distintas áreas municipales que inciden en la formulación de políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

A través del Sistema Municipal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) la capacitación permitió a las y los participantes profundizar en la transversalización de la perspectiva de infancia, abordando desde el marco legal internacional, nacional y estatal hasta herramientas prácticas para incorporar los derechos de la infancia en la asignación de recursos, la protección social y el diseño de programas municipales.

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes destacó el compromiso del alcalde Marco Bonilla con la infancia y adolescencia, subrayando que “proteger y fortalecer los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes es invertir en el futuro de Chihuahua”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso con la protección de la infancia, promoviendo la capacitación constante de su personal y la implementación de políticas públicas efectivas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de la Capital.