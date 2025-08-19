Fiscal confirma detención de 2 mujeres por caso Danna

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó la detención de dos mujeres relacionadas con la investigación por el asesinato de Danna Angelina Muñoz Rayón, cuyo cuerpo fue localizado en un domicilio de la colonia Romanzza.

De acuerdo con la información oficial, las detenidas fueron aseguradas durante un operativo realizado en el Libramiento Oriente y estarían ligadas a los propietarios de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Los dictámenes periciales establecen que la joven habría perdido la vida alrededor de las seis de la mañana del domingo, tras haber ingresado al inmueble entre las dos y tres de la madrugada.

Jáuregui indicó que existe el testimonio de una persona que logró escapar del lugar, aunque sus declaraciones presentan inconsistencias que aún son revisadas por los investigadores.

El fiscal precisó que las dos mujeres detenidas no habrían participado directamente en el asesinato, pero sí tendrían vínculos con los presuntos responsables. Agregó que uno de los implicados ya fue plenamente identificado y que se avanza en la individualización de otros participantes.

La Fiscalía General del Estado aseguró que la investigación se encuentra en una etapa avanzada y que en los próximos días se darán a conocer más resultados.