Un éxito recorrido “Un paseo por los murales”.

En el marco del Día Mundial del Peatón, se llevó a cabo el recorrido “Un paseo por los murales”, organizado por la Coordinación del Centro Fundacional en conjunto con la Coordinación de Resiliencia del Municipio de Juárez.



“Estanos muy contentos y contentas porque ha sido un éxito este primer paseo, indicó la titular de la Coordinación del Centro Fundacional, Daniela González Lara.





La funcionaria Invitó a la ciudadanía para que en las próximas ediciones de esta actividad, se den el tiempo para redescubrir las calles del Centro Histórico, destacando que están llenas de colores y tradición.





Señaló que en las siguientes entregas habrá diferentes rutas, incluso paseos ciclistas, ya que se trata de fomentar el amor por uno de los espacios más emblemáticos de la frontera.





“En la estrategia que encabeza nuestro Presidente Municipal, Cruz Pérez Comentó, estos sitios son para la gente, por lo que estanos poniendo énfasis en que sean transitables y seguros para todas y todos”, subrayó.