Saldo blanco en evento Juárez en la Juárez Amor Eterno con más de 20 mil asistentes.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal da a conocer que el evento inaugurado en la Juárez denominado “Juárez en la Juárez: Amor Eterno”, tuvo una gran concurrencia y un saldo blanco.



Para la seguridad del evento se realizó una coordinación importante con las dependencias de seguridad como la Guardia Nacional, Defensa, Seguridad Vial, Rescate, Protección Civil para contemplar cualquier escenario y mantener seguros a las más de 20 mil personas que visitaron el evento.





Con una presencia de elementos pedestres se mantuvieron dando recorridos sobre la Avenida Benito Juárez, de la calle Mejía a la calle Azucenas, mientras que elementos en patrullas estuvieron resguardando los alrededores del evento para evitar robo o daños a los vehículos de los asistentes.





Finalmente se logró obtener un saldo blanco del evento gracias a la participación ciudadana y a la coordinación y presencia de todas las autoridades de seguridad involucradas en el evento.