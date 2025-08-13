Reconstrucción de carretera La Quemada–Lázaro Cárdenas alcanza un 86 por ciento de avance
El proyecto estratégico de reconstrucción de la carretera La Quemada–Lázaro Cárdenas, en el municipio de Cuauhtémoc, registra un avance del 86 por ciento, informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).
Esta obra que se ejecuta con una inversión superior a los 373 millones de pesos, agilizará la movilidad, mejorará la conectividad y potenciará el desarrollo económico local. Una vez concluida beneficiará de manera directa a más de 180 mil habitantes de la región.
La intervención se realiza en 47.7 kilómetros, con trabajos que incluyen la reconstrucción a nivel de terracerías, fresado y colocación de carpeta asfáltica, bacheo, renivelación y la instalación de señalamiento horizontal.
Estas acciones garantizarán un tránsito más seguro y eficiente para los más de 1,600 vehículos que circulan diariamente por esta vía, además de facilitar el acceso a servicios básicos, y el transporte de productos agrícolas y ganaderos.