Reconoce diputado coordinación entre Maru y Federación para atender Guadalupe y Calvo

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, reconoció como “trascendental” la realización de la Mesa de Seguridad en Guadalupe y Calvo.

El también representante del distrito 22, al que pertenece este municipio, dijo que se trata de un reflejo de la coordinación que desde el principio han tenido el gobierno de Maru Campos y el de la República.

“La gobernadora ha sido muy cuidadosa al mantener una colaboración abierta entre la Federación y el estado, entiende bien que en temas de seguridad no cabe la politiquería, se trata de hacer equipo y dar resultados”, manifestó.

Medina señaló que es importante no perder de vista la estrategia, pues, aunque es una señal de fuerza y determinación, no basta con la celebración de una Mesa de Seguridad, sino que las acciones deben ser permanentes y en aumento, pues en materia de seguridad las autoridades no deben estacionarse ni retroceder.

Además, el priista exhortó a las autoridades a realizar estas mesas de seguridad en toda la región, pues ayudan a mantener la estabilidad en los diversos municipios de la sierra y es necesario que todos tengan tranquilidad.

“Debemos ver la sierra como una comunidad enorme, sí, dividida por montañas y barrancos, pero conectada como una solo comunidad, lo que pasa en una zona impacta con inmediatez en el resto, por eso es importante mantener esta estrategia en todos los municipios, así se evita estar atendiendo focos rojos de forma emergente; la presencia territorial permanente y la acción ininterrumpida son cruciales para mantener la paz”, finalizó.