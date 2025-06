Pide Policía Municipal utilizar módulo seguro de Comandancia Norte para compra-venta de autos.

*La Dirección de Seguridad Pública habilitó una zona segura para ayudar a vendedores y compradores en la revisión de sus vehículos, mas no interviene en los acuerdos entre ambas partes

Para prevenir y combatir el robo de vehículos y fraudes en la ciudad al momento de su compra o venta, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública (DSPM), implementó un nuevo módulo para realizar estas transacciones de manera segura y transparente, aminorando los riesgos de que las personas se conviertan en víctimas de delincuentes.

Este espacio inició operaciones a partir del miércoles 11 de junio en la Comandancia Norte, ubicada en la avenida Homero número 500, con la finalidad apoyar a quienes realicen transacciones con automóviles de cualquier tipo, incluyendo motocicletas, por medio de la revisión de medidas básicas de seguridad, que permiten en un primer filtro, determinar si existe una situación irregular con los automotores.

El director de la corporación, comisario Julio Cesar Salas González, dijo que este es un programa piloto, que podría tener mejoras en el futuro, sin embargo ya se encuentra activo para ayudar a la comunidad a realizar la compra o venta de autos, sobre todo cuando existe cierta desconfianza de alguna de las partes.

“Si no hay nada oculto, entonces no habrá problema en que tanto el que vende como el que compra acudan a nuestras instalaciones a corroborar la legalidad de la transacción, que no haya nada ilícito, pues el comprador se convierte en víctima cuando entrega el dinero y a veces recibe un auto con documentos falsos, ilegítimos o con reporte de robo; el vendedor por su parte pudiera recibir dinero falso o ser engañado con transferencias dudosas que suelen resultar en fraudes, como ha ocurrido”, dijo el jefe policial.

Es importante señalar que en dicho lugar no se venden ni se compran unidades, es decir, no es un lote de autos, y los elementos tampoco intervienen en los acuerdos a que pudieran llegar ambas partes, sólo se brinda seguridad para llegar a buenos términos de una forma lícita.

Para utilizar este beneficio gratuito, las y los ciudadanos pueden acudir directamente a la Comandancia Norte en los horarios establecidos, o bien llamar al teléfono 614-4-42-73-00, en la extensión 3100, para apartar una cita.

¿En qué consiste este módulo?

Es un espacio físico ubicado en la Comandancia Norte, para brindar tanto a compradores como vendedores la certeza de que podrán sentirse seguros, dialogar con la otra parte y verificar que el automotor no cuente con notificaciones de robo u otras situaciones similares.

¿Qué me ofrece este espacio de la Policía Municipal?

• Vigilancia y presencia policial

• Cámaras de monitoreo

• Un espacio neutro y seguro

• Revisión del estatus legal del automóvil

• Verificación de documentos

¿Qué días puedo acudir con la parte compradora o vendedora a corroborar la veracidad de la transacción?

Los lunes, miércoles y sábados, en horarios de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 horas, o bien llamar para una cita al teléfono 614-4-42-73-00, en la extensión 3100.

¿Quiénes pueden utilizarlo?

Cualquier ciudadano o ciudadana que desee comprar o vender un automóvil de cualquier tipo en la ciudad