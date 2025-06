Desde Chihuahua alzamos la voz contra la Ley Espía: Diputada Carla Rivas

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, alzó la voz en firme rechazo a la iniciativa promovida por legisladores de Morena, conocida como la “Ley Espía”, la cual representa una grave amenaza a los derechos humanos, la privacidad de las personas y las libertades fundamentales en México.

“Desde Chihuahua no vamos a quedarnos callados ante los atropellos que Morena pretende imponer. Esta ley busca permitir que se espíe a los ciudadanos sin orden judicial, lo que vulnera nuestra Constitución y pone en riesgo la libertad y la seguridad de todas y todos los mexicanos”, expresó la legisladora local.

Rivas Martínez destacó que como representante del Distrito 16, su compromiso es con la defensa de la ciudadanía, no con intereses partidistas o autoritarios. Señaló que el intento de Morena de avanzar con esta propuesta es un claro retroceso democrático.

“Esta lucha no es solo política, es por la libertad. En Acción Nacional no permitiremos que se consoliden prácticas dignas de un régimen autoritario. No vamos a permitir que el Gobierno federal utilice el poder para vigilar a quienes piensan diferente. Defenderemos con firmeza cada derecho que tanto ha costado conquistar”, puntualizó.

Cabe señalar, la “Ley Espía” busca dar amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional para acceder a bases de datos personales, registros biométricos, datos bancarios, telefónicos, fiscales, catastrales, de transporte, salud, propiedad, comercio y telecomunicaciones, tanto públicos como en posesión de entes privados.