Aaron Judge aún trabaja en mejorar, a pesar de sus números.

Aaron Judge, estrella de Yankees, dice no sentirse del todo cómodo al bat a pesar de que presume promedio de .395

DENVER — Aaron Judge insistió en que no le presta demasiada atención a sus números, que, para que conste, son sorprendentes: promedio de .395, con 18 jonrones y 46 carreras impulsadas.

Es más, el toletero de los New York Yankees insinuó que no está tan concentrado como se podría pensar.

“No me siento muy bien bateando”, dijo Judge luego de una victoria de Nueva York por 13-1 sobre los Colorado Rockies, el sábado. “Siempre es un trabajo en progreso”.

Sin duda, le ha tomado cariño al Coors Field en su primera visita de temporada regular este fin de semana, conectando jonrones en partidos consecutivos.

“El estadio es genial”, dijo Judge. “Siempre hay muchos aficionados y el estadio está lleno”.

Durante los últimos dos días, esto se debe en gran parte a Judge, cuya franela número 99 fue muy popular en el estadio. También recibió las ovaciones más fuertes, y los abucheos, cuando los Rockies le dieron una base por bolas intencional durante una quinta entrada de 10 carreras. Fue apenas su novena base por bolas intencional de la temporada.

En este caso, ayudó a preparar el terreno para la gran entrada en la que los Yankees enviaron a 14 bateadores al plato.

“Si logro embasarme para esos chicos, van a hacer algo especial”, explicó Judge. “Nunca se sabe qué va a pasar; simplemente hay que estar listo para batear cada vez”.

Judge dijo que no le da demasiada importancia a sus números por una razón específica: son reflejos del pasado. Prefiere mirar hacia adelante.

“Mi papá siempre me decía: ‘Si lo que hiciste ayer todavía te parece importante hoy, entonces no has hecho nada hoy'”, dijo el jardinero de 2 metros. Así que no importa lo que hiciste ayer. Si sigues contento con tu buen juego de anoche, probablemente no hayas hecho nada hoy”.

Para el manager Aaron Boone, no es una sorpresa que Judge esté bateando tan bien. Simplemente, habla de la evolución del jugador que está en su décima temporada.

“En última instancia, si quieres tener éxito de verdad, tienes que confiar en que te persiga un poco”, dijo Boone. “Se ha vuelto muy bueno en no perseguir. Simplemente, no lo ves salir de la zona tan a menudo. Por muy peligroso que sea y con tanto poder, cuando no sales de la zona de strike, estoy seguro de que no debe ser una sensación del todo cómoda para un lanzador”.