“Ya bájenle”, secretario de gobierno de Tabasco y hermano de AMLO reclama a medios por cuestionamientos sobre ola de violencia.

José Ramiro López Obrador dijo a la prensa que también pasan cosas buenas en Tabasco, por lo que cuestionó por qué no se daban noticias positivas de la entidad.

El secretario de Gobierno del estado de Tabasco, José Ramiro López Obrador, arremetió contra la prensa que le cuestionó sobre la ola de violencia que dejó 6 muertos ayer en la entidad.

“Tabasco vuelve a ocupar el primer lugar en homicidios, ¿qué opinión le merece esta situación?

A lo que el funcionario respondió: “No, no, no, no. Ya bájenle, ya bájenle, ya bájenle. Es que andan como buitres ustedes hermano, ustedes de la XEVT, buscando a dónde hay un muerto. Ya bájenle”, reclamó.

Señaló que por qué no se daban noticias positivas.

Foto: Cuartoscuro

“¿Por qué no dan otra noticia? Hay noticias buenas en Tabasco (…) Qué barbaros, son iguales, ya se parecen a los que tanto criticaban”, dijo el funcionario.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que seis personas fueron asesinadas.

El pasado 30 de abril, Alberto Rivera, secretario técnico del ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, fue asesinado a disparos cuando salía de su domicilio a bordo de su vehículo en la comunidad de Taxco.

De acuerdo con los reportes, el funcionario habría sido alcanzado por sujetos a bordo de motocicletas quienes le dispararon en repetidas ocasiones, y aunque recibió atención médica murió debido a las heridas por los impactos de bala.

El homicidio del secretario técnico ocurrió el mismo día que se realizó la entrega de patrullas al municipio, al cual estaba contemplada la asistencia de Serafín Tadeo Lazcano, secretario de Seguridad estatal.

Percepción de inseguridad bajó en Tabasco, dice gobernador

Pese a este clima de violencia, el gobernado de la entidad, Javier May, el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que la percepción de inseguridad en la capital, Villahermosa, bajó un 5 %, pues pasó del 95 % al 90 %, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Traíamos 95 % de percepción en Villahermosa, ahorita traemos el 90 %. Estamos trabajando todos los días y seguramente la encuesta que se realiza en los próximos meses, porque solo hacen la encuesta en la ciudad de Villahermosa, va a cambiar la percepción, entonces estamos en las acciones”, comentó.

Crisis de violencia en Tabasco

Tabasco atraviesa una crisis de seguridad la cual se ve reflejada en el drástico aumento en los asesinatos. En 2023 hubo 253 casos y para 2024 subieron a 892, lo que representó un incremento de 252 %, de acuerdo con datos oficiales.

Foto: Cuartoscuro

Desde octubre del año pasado, hechos de violencia como balaceras en bares y restaurantes, quema de comercios y vehículos, ataques a policías y bloqueos, aumentaron en la entidad, y también se registró el asesinato de un periodista.

Autoridades del estado han señalado que los actos de violencia son respuesta a las acciones de combate al crimen organizado, en particular por la captura Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “El Tomasín” presunto líder del grupo criminal La Barredora, organización delictiva señalada de tener nexos con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública con Adán Augusto López.

Entre enero y marzo de este año, Tabasco registra 252 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.