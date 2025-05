Trabaja Municipio en restaurar servicio del 072 y algunas cajas de cobro que presentan problemas

Debido a un siniestro ajeno al Gobierno Municipal, en la fibra óptica que provee el servicio del número del conmutador 072 y las cajas receptoras de Tesorería ubicadas en la Comandancia Norte, Parque Fundadores, Alsuper Nogales, Relleno Sanitario y Rastro TIF, por el momento se encuentran temporalmente fuera de servicio.

El proveedor externo, se encuentra trabajando en el lugar del siniestro para restablecer el servicio y en las próximas horas se normalice el número de atención a la ciudadanía y las cajas de cobro ubicadas en los puntos mencionados.

Ante esta situación, el Municipio pide a la ciudadanía realizar sus reportes a través de la aplicación Marca el Cambio o en el Chatbot Hola Vecino de WhatsApp. Para aquellos ciudadanos que requieran hacer algún pago, pueden hacerlo a través de la página del Gobierno Municipal https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ o de manera presencial en las cajas enlistadas a continuación:

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), calle Victoria #14 colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

Consejo de Urbanización Municipal (CUM) calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, colonia

Santa Rosa.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.