Ejecutan a ‘Baba Skenng’, hijo del cantante de reggae Jah Mason.

El cantante de reggae Jah Mason confirmó el artero crimen y decidió mantener alejado de los medios por el momento.

Filtraron en las redes sociales el momento en que Jabari ‘Baba Skenng’ Johnson, hijo del cantante de reggae Jah Mason, fue ejecutado.

Los hechos se registraron el pasado 29 de abril en St. Andrew, Jamaica, justo cuando ‘Baba Skenng’ Johnson transmitía un video en vivo a través de la plataforma TikTok.

El hijo de del cantante de reggae Jah Mason se encontraba afuera de una tienda en Red Hills Road, cuando se acercó una persona por la espalda y le disparó.

El artero asesinato de Jabari ‘Baba Skenng’ Johnson es el cuarto de personalidades que en TikTok eran reconocidas.

Qué sucedió a ‘Baba Skenng’

El impacto del primer disparo fue a la nuca del ‘Baba Skenng’ Johnson. El chico cayó de manera fulminante, pero… su asesino se acercó y los remató.

¿Venganza?

El artero crimen generó hipótesis, la que ha cobrado mayor fuerza entre los internautas, es una venganza. Alguna persona que hubiera tenido diferencias en el pasado con el artista, lo asesinó.

¿Cuál es la versión de las autoridades?

Las autoridades en St. Andrew, Jamaica, iniciaron una investigación sobre el caso. No descartan la hipótesis, pero hasta no contar con el avance de las indagatorias, no darán un parte oficial.

¿Qué se sabe del asesino?

La única imagen es la del encapuchado que se observa en el video. Sin embargo, las autoridades centran sus indagatorias en una sujeto que está sentado en una mesa mientras Jabari ‘Baba Skenng’ Johnson está en el vivo por TikTok.

Según las imágenes del material, el sujeto en la mesa se percata del tipo con sudadera y capucha y tras la primera detonación se para y se mete a la tienda.

¿Y Jah Mason?

El cantante de reggae confirmó el asesinato de su hijo a Jamaica Observer, pero debido a que se encuentra muy afectado, ha determinado mantenerse alejado de los medios y que las autoridades hagan su trabajo para dar con el asesino de ‘Baba Skenng’.