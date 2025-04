¿Dos Bocas ha logrado producir 100 mil barriles diarios? Esto dicen los reportes de Pemex.

El Financiero

Por Héctor Usla

Esto es lo que produce la refinería de Dos Bocas desde que Pemex comenzó a ofrecer reportes sobre los barriles de crudo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la refinería Olmeca estaba produciendo 100 mil barriles diarios; sin embargo, los reportes operativos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) confirman que Dos Bocas jamás ha llegado a producir esas cifras, tanto en refinación de crudo como en elaboración de petrolíferos.

Sheinbaum señaló durante su conferencia de prensa matutina de este martes 29 de abril que tendría que investigarse si el parón de operaciones que ha tenido la refinería Olmeca durante los últimos días fue a causa de un sabotaje.

“Pues tiene que investigarse, pero no es así de que ‘ahora ya no sirve la refinería y…’, no. Es algo menor y va… ya hasta va o está produciendo prácticamente 100 mil barriles diarios… y está por reanudarse, no hay nada grave”, dijo.

Aunque Claudia Sheinbaum no especificó si los 100 mil barriles diarios se refieren a proceso de crudo a elaboración de petrolíferos (principalmente gasolinas), ninguno de los dos rubros ha logrado, ni siquiera, estar cerca de esa cifra.

La refinería Olmeca comenzó a publicar sus reportes de producción desde junio del año pasado.

Respecto a la refinación de petróleo crudo, la refinería Olmeca produjo un promedio de 31.7 mil barriles diarios entre junio de 2024 y febrero de 2025, cifra muy por debajo de los 100 mil barriles diarios.

El mejor mes de producción se alcanzó en agosto de 2024, cuando la refinería logró una producción de 84.1 mil barriles diarios; sin embargo, en octubre del año pasado y enero de este año no logró refinar ni un solo barril de ‘oro negro’.

En febrero pasado, último dato disponible, Dos Bocas refinó 6.7 mil barriles diarios de crudo, lo que representó apenas el 0.8 por ciento de todo lo que procesaron todas las refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Las cifras de producción de petrolíferos (gasolinas, diésel, coque, entre otros), resultaron ser más desalentadoras, ya que Dos Bocas reportó una producción promedio de 26.1 mil barriles diarios entre junio de 2024 y febrero de 2025.

El mes más productivo de la refinería también se alcanzó en agosto del año pasado, cuando anotó una producción de 48.3 mil barriles diarios, menos de la mitad de lo que ‘presumió’ la presidenta Sheinbaum.

Apenas el pasado febrero, la elaboración de petrolíferos del nuevo complejo ascendió a 9.9 mil barriles diarios, lo que representó el 1.1 por ciento de todo lo que produjo el SNR en ese mes.