Hasta siempre mi apreciado Rector.

G. Arturo Limón D.

En la vida…

El jardín de los recuerdos se termina,

pero la memoria de lo que vivimos la ilumina.

Así se van dando las noticias, algunas como la que hoy abordo aquí súbitas, inesperadas y que duelen, hay que aceptarlo al ver partir de la existencia a un ser humano excepcional, que se distinguió por su don de gentes, calidad humana y bonhomía, me refiero al ver despedirse de la vida mortal al licenciado ayer, hoy doctor, Rodolfo Torres Medina, a quien a distancia desde donde me encuentro y por no poder acudir a sus servicios envío estas líneas y hago constar para sus familiares esencialmente y los múltiples que género él en vida mi sentimiento, para ello retomo las palabras del genial cantautor argentino, icono de nuestra época Alberto Cortez que a la letra dice asi;

A mis amigos les adeudo la ternura

Y las palabras de aliento y el abrazo

El compartir con todos ellos la factura

Que nos presenta la vida, paso a paso

A mis amigos les adeudo la paciencia

De tolerarme las espinas más agudas

Los arrebatos del humor, la negligencia

Las vanidades, los temores y las dudas

Un barco frágil de papel

Parece a veces la amistad

Pero jamás puede con él

La más violenta tempestad

Porque ese barco de papel

Tiene aferrado a su timón

Por capitán y timonel

Un corazón

Y ese corazón con memoria que es mi corazón agradecido despiden hoy desde la Ciudad de Mexico en donde me encuentro a mi Rector joven que llego en 1985 y cambio nuestras vidas recuedo a el y a un par de fratenros eslabones férreos en unestro aprecio amistad y trabjo me refiero a mi entrañable hermano y amigo Raúl Torres Medina que era su hermano carnal y para ki el amigo que en vida escogí para ser mi hermano en Chihuahua, de igual manera a otro apreciado compañero abogado de UPN que un día le comente que su vida profesional estaba fuera de ese campus en la abogacía me refiero a el licenciado Héctor Humberto Hernández Varela, quien a la llegada del rector Torres Medina fue su Secretario General en la Rectoría y me invito a trabajar con ellos, en su periodo, ahí conocí ya mas de fondo a Fito como le llamaban sus cercanos y empatizamos a grado tal que recuerdo múltiples anécdotas que vivimos dentro y fuera de la rectoría, una de ellas cuando en pleno Verano Caliente 1986 me permitió atender al periodista estrella de Excélsior Miguel Reyes Razo quien nos otorgó el cintillo de 8 columnas de ese Diario Nacional que a la letra decía Chihuahua en el ojo del huracán, refiriendo nuestra entrevista y pocos meses o un año después en plena apertura democrática una de dialogo con algunos personajes de la vida Chihuahuense como Guillermo Prieto Lujan, PAN, Antonio Becerra Gaytán de un partido que por no recordar no menciono y el profesor Antonio Gutiérrez del PPS y dos que no recuerdo ahora, era un hecho inédito y el abrió en la Escuela de Filosofía el debate, dejándome conducirlo.

Ya después su camino iría a la Presidencia Municipal en donde le acompañe de inicio en campaña, siempre nos guardamos un afecto estimación y admiración recíproca. Él se sorprendía y aun años ,as tarde una ocasión recuerdo me dijo cuándo preparaba el Foro Tarahumara Realidad y Destino en 1991 ,A rturo tú tienes una pasión oculta y se llama Sierra Tarahumara”.

Así fue, pero ambos coincidimos en la explicita tarea educativa, fue un privilegio y honor acompañarle, lo voy a extrañar porque RODOLFO TORRES MEDINA, era de eso hombres buenos, SIEMPRE PRESENTE, DESCANSE EN PAZ