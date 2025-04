“Una chispa explosiva”: muere a los 65 años Val Kilmer, el actor de “Top Gun”, “Batman” y “The Doors”.

Redacción*

El actor de Hollywood Val Kilmer, conocido por sus papeles en algunas de las películas más importantes de los años 80 y 90, como “Top Gun” y “Batman Forever”, ha muerto a los 65 años.

También protagonizó “The Doors” (1991), en la que interpretó a Jim Morrison, líder de la legendaria banda, así como el western “Tombstone” y el drama policíaco “Heat”.

Kilmer murió de neumonía el martes en Los Ángeles, según declaró su hija Mercedes a los medios de comunicación estadounidenses. Dijo que su padre había sido diagnosticado con cáncer de garganta en 2014, pero que más tarde se recuperó.

La operación de traqueotomía afectó a su voz y frenó su carrera como actor, pero volvió a la pantalla para retomar su papel de piloto de caza Iceman junto a Tom Cruise en “Top Gun”, de 2022: Maverick.

“Nos vemos, amigo. Te echaré de menos”, escribió el actor estadounidense Josh Brolin junto a una foto suya y de Kilmer en Instagram.

“Eras una chispa explosiva: inteligente, desafiante, valiente y tremendamente creativo. Ya no quedan muchas personas así”, añadió.

En 2021, Kilmer estrenó un documental en el que relataba los altibajos de su vida y su carrera. “Val”, que se estrenó en el Festival de Cannes, recoge 40 años de grabaciones caseras, incluida la de él hablando con una caja de voz tras una operación de cáncer.

Pie de foto,Val Kilmer fue diagnosticado de un cáncer de garganta en 2014 y quedó con secuelas en su voz.

Nacido el 31 de diciembre de 1959, Val Edward Kilmer creció en una familia de clase media de Los Ángeles.

Sus padres eran científicos cristianos, movimiento al que Kilmer se adheriría el resto de su vida.

A los 17 años se convirtió en el alumno más joven en matricularse en la Julliard School de Nueva York, uno de los conservatorios de arte dramático más prestigiosos del mundo.

Se dio a conocer en las comedias “Top Secret!” en 1984 y “Real Genius” al año siguiente, antes de consolidar sus credenciales como actor en el papel de Iceman, el némesis del personaje de Crusie, Maverick, en “Top Gun” (1986), una de las películas más importantes de la década.

Kilmer protagonizó la fantasía “Willow” y el thriller policíaco “Kill Me Again”, ambas junto a la actriz británica Joanne Whalley, con quien se casó en 1988. La pareja tuvo dos hijos, aunque se divorciaron 8 años después de casarse.

“Brillante, subestimado y difícil”

Kilmer fue a menudo subestimado como actor, a la vez que fue apuntado como una persona “difícil” en el set.

Tenía un alcance extraordinario: sobresalía tanto en comedias, westerns, dramas policiales, biografías musicales como en películas de acción y aventuras, pero esto no siempre fue reconocido por la industria del cine.

El crítico Roger Ebert escribió en un perfil del actor para la BBC: “Si hay un premio para el actor más anónimo de su generación, Val Kilmer debería recibirlo”.

“En películas tan distintas como Real Genius, Top Gun y Top Secret!, mostró una gama de personajes tan convincente que es probable que la mayoría de la gente, incluso ahora, no se dé cuenta de que estaban viendo al mismo actor”, añadió.

Su capacidad actoral tuvo uno de sus puntos más altos cuando interpretó a Jim Morrison en la biopic de “The Doors”, dirigida por Oliver Stone.

Se consideraron varios actores, incluidos John Travolta y Richard Gere, antes de que Stone eligiera a Kilmer por su parecido físico con Morrison y su potente voz para el canto.

Fiel a su estilo perfeccionista, Kilmer bajó de peso y se aprendió de memoria 50 canciones de The Doors, además de pasar tiempo en un estudio perfeccionando el estilo escénico de Morrison.

En su biografía de Oliver Stone publicada en 1996, James Riordan afirmó que los miembros sobrevivientes de The Doors no podían distinguir entre las grabaciones de Kilmer cantando sus canciones y las originales de Morrison.

“Desafiante, no exigente”

Su papel más emblemático, fue el que también le valió una fama controversial.

En 1995, Kilmer reemplazó a Michael Keaton en la tercera entrega de la trilogía de películas de Batman, “Batman Returns”.

Pero más tarde declaró que no se había sentido cómodo con el papel y rechazó interpretarlo en la secuela, “Batman y Robin”.

La reputación de Kilmer de ser difícil en el set, al parecer, estalló en un conflicto abierto con el director Joel Schumacher, normalmente uno de los hombres más calmados, quien calificó el comportamiento de su protagonista como “difícil e infantil”.

John Frankenheimer, quien dirigió a Kilmer en “The Island of Dr. Moreau”, fue aún más directo.

“No me gusta Val Kilmer”, dijo. “No me gusta su ética de trabajo y no quiero volver a estar asociado con él nunca más”.

El actor respondió: “Cuando ciertas personas me critican por ser exigente, creo que es una manera de encubrir algo que ellos no hicieron bien. Creo que están tratando de protegerse”.

“Yo creo que soy desafiante, no exigente, y no me disculpo por eso”, dijo al periódico Orange County Register en 2003.

El actor también cobró notoriedad por su agitada vida amorosa; tuvo parejas como Angelina Jolie, Cher y Daryl Hannah.

Kilmer será recordado como un hombre complejo y un actor brillante pero difícil. Nunca abrazó el estilo de vida fiestero de Hollywood que su apariencia y fama podrían haberle ofrecido.

En cambio, solía desaparecer para pasar tiempo con sus hijos, en un rancho que tenía en Nuevo México.

“No tengo una idea muy clara sobre el éxito o la popularidad”, dijo Kilmer una vez.

“Nunca cultivé la fama, nunca cultivé una imagen, salvo quizá el deseo de ser considerado un actor”.

*Con información de Sofía Ferreira Santos y BBC News.