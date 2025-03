Listas las eliminatorias del Torneo Regional de Béisbol “Manuel Martínez Yu”

Ciudad Juárez.- Tras concluir las nueve jornadas de la fase regular del Torneo Regional de Béisbol “Manuel Martínez Yu”, los playoffs se encuentran listos para arrancar el próximo fin de semana.

En la última jornada, el equipo de Win Ice derrotó por marcador de 9 carreras a 1 a Tigres, La Central propinó una blanqueada de 15-0 a Novatos, Buitres cerró el torneo de manera invicta derrotando a Piratas 5-2, La Tribu le pegó 6-2 a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Guerreros también blanqueó a las Liebres del Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

La Liga Municipal del Béisbol, a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, dio a conocer los resultados de la tabla general, la cual cerró de la siguiente manera:

Buitres cierran invictos con 9 ganados y 0 perdidos, Guerreros con 8-1, Win Ice con 6-3, La Central con 5-4, Piratas con 4-5 y La Tribu, Novatos y UACJ con 3-6, todos ellos logrando un lugar en los playoffs, mientras Tigres y el TecNM-ITCJ se quedaron fuera con 2-7.

Los Playoffs quedan de la siguiente manera:

UACJ vs Buitres

Novatos vs Guerreros

La Tribu vs Win Ice

Piratas vs La Central

Para la próxima reunión se definirán los equipos y las sedes, así como los horarios donde se llevarán a cabo los partidos cuartos de final del Torneo Regional de Béisbol 2025.