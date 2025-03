Pronostican fuertes vientos de hasta 75 kilómetros por hora en la entidad

Chihuahua.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una serie de recomendaciones ante el pronóstico de fuertes vientos, precipitaciones y bajas temperaturas que se esperan para las próximas horas, debido al ingreso del frente frío 35 a la entidad.

Se prevé que estas condiciones climáticas inicien durante la tarde de este miércoles, con ráfagas que oscilarán entre los 65 y 75 kilómetros por hora (km/h) en gran parte del estado.

Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a atender las siguientes medidas preventivas para evitar accidentes:

-Evitar salir si no es necesario, y en caso de hacerlo, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se va a dirigir

-Asegurar láminas, techos, malla sombra, puertas, ventanas u objetos que no estén debidamente sujetos

-Verificar bardas y estructuras en las viviendas para evitar daños

-Tomar precauciones en edificaciones en construcción o en mal estado físico, así como no encender fogatas ni arrojar colillas de cigarro

-Alejarse de cornisas, muros o árboles que pudieran desprenderse, al transitar por calles o avenidas

-Conducir con precaución y encender las luces intermitentes en caso de presencia de tolvaneras; si es posible, aplazar viajes por carretera

-Buscar una zona segura para estacionar mientras pasan los fuertes vientos

Para el jueves 13 y viernes 14 las ráfagas de hasta 75 km/h podrían ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros Chihuahua-Juárez, Juárez-Ascensión, Janos-Flores Magón, Chihuahua-La Junta-Vía corta a Parral y Jiménez-Parral, así como en Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Matamoros.

Esto podría generar baja visibilidad y posibles cierres carreteros, por lo que se pide atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.