¿Para qué?.
Por: G. Arturo Limón D.
“Llegará un día en el que después de dominar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, dominaremos las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego.”
Pierre Teilhard de Chardin
LA TERCA REFLEXION
DICEN QUE VENDRA LA PAZ.,
YO SOLO VEO LA GUERRA
DICEN QUE LA MUJER
SE FRENARA ANTE LA MURALLA.
YO SOLO VEO EL GRAN MIEDO,
DESDE DENTRO Y FUERA DE LA VALLA..
DICEN QUE EL ARANCEL GANARA
Y VEO LA DERROTA DE TODOS
QUE LAMENTO SABREVENDRA
CUBRIENDOLOS SIN DISTINCION.
DICEN QUE TRUMP NO MIENTE
Y NUNCA VERDAD LE HE ESCUCHADO, DECIR.
MIENTE QUIEN MIENTE ANTE NUESTRA MIRADA
Y HACE APARECER INCENDIOS DE LA NADA,
NOTICIAS INFUNDADAS Y DUELOS DE DESAMOR.
MIENTE QUIEN NOS PROMETE UN CONCLAVE SERENO
PARA SU MEZQUINA AGENDA BUSCARNOS IMPONER,
MIENTE QUIEN MIENTE DE CIERTO
Y GENERA EN LA HUMANDAD EL DESCONCIERTO
PORQUE QUERIENDO SU VERDAD DECIR
SOLO PARECE MENTIR,
ASI QUE HOY LEO TODO Y A TODOS
LOS DE UN EXTREMO Y OTRO
LOS DE UN COLOR Y MÁS
Y NO CREO COMO SANTO TOMAS
ASI QUE DIRE QUE HOY NO TENGO ASERTO ALGUNO
Y SOLO CUESTIONARE A CADA UNO
PREGUNTANDO
¿PARA QUE?
CREER EN DESPACHOS NOTICIOSOS
QUE DAN LA PRIMICIA DE LO LLAMADO NUEVO
QUE AL OBSERVARLE, A DETALLE
NOS DAMOS CUENTA DE CUAN VIEJO ES,
¿PARA QUE?
SEGUIR ATADOS A LA PROPAGANDA
QUE EN DIVERSOS MEDIOS
NOS REGALA UNA MANDATARIA
QUE NO EMPATA REALIDAD CON FICCION.
¿PARA QUE?
AMURALLAR PALACIOS CADA 8 DE MARZO
SI SEGUIMOS SIN DARNOS ESPACIO
PARA RESCATAR DE LA VIOLENCIA A LA MUJER
¿PARA QUE?
ENTEGAR A 29 CONNACIONALES
QUE HAN TRANSIGIDO LEYES
ACUMULANDO CAPITALES
QUE HOY OTRAS MANOS EXTERNAS APETECEN
SIN HACER LO PROPIO POR REMEDIAR SUS MALES.
¿PARA QUE?
HABLAR DESDE EUROPA A GAZA DE PAZ
SI HOY DIA NADIE EN EL MUNDO TIENE SOLA
¿PARA QUE ¿
SUPONER QUE BIDEN SERIA MEJOR QUE TRUMP.
SI VIMOS A OBAMA MATAR A BIN LADEN
EN TANTO DEPORTABA COMO NADIEA LOS PAISANOS
A LA PAR QUE EN MANOSRECIBIA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ
¿PARA QUE?
SE LLAMAN LOS VOTANES GRINGOS A SORPRESA
CUANDO TRUMP CON SU RRRATICA POLITICA L
LES PONE DE CIERTO DE CABEZA
¿PARA QUE?
EUROPA EN UCRANIA QUIERE CONTINUAR LA GUERRA
SI NO ES PARA OCULTAR SU MIEDO ATERRADOR
DE VER SU ROSTRO EN EL ESPEJO
DE LACAYO PERDEDOR.
PARA QUE?
ESPERAR QUE TODO MEJORE
SI NO HAY INDICIOS QUE NOS DEN SALIDA
DE UN MUNDO QUE EN LA AVARICIA
PERDIO EL RUMBO SIN ENCONTRAR SALIDA.
¿PARA QUE?
LOS SGUIMOS DESGASTANDO TANTO,
CUANDO LA HUMANIDAD HOY ESTA EN QUEBRANTO
SOLO POR NO SABER OIR SU CORAZON HUMANO
QUE HA OLVIDADO DAR LA MANO A SU HERMANO.
ESTA REFLEXION VA PARA TODOS, ES DESEABLE LA ENTENDAMOS Y ATENDAMOS:
ES TIEMPO DE RETORMAR EL RUMBO, CAMINMOS ASI, CON SUMO CUIDADO HOY QUE AUN HAY TIEMPO Y EL HOLOCAUSTO LOCAL, REGIONAL, BINACIONAL Y MUNDIAL, AUN NO HA ESTALLADO.