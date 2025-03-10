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¿Para qué?.

Manuel RedacciónNo tags

Por: G. Arturo Limón D.

“Llegará un día en el que después de dominar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, dominaremos las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego.”

Pierre Teilhard de Chardin

LA TERCA REFLEXION

DICEN QUE VENDRA LA PAZ.,

 YO SOLO VEO LA GUERRA

DICEN QUE LA MUJER

SE FRENARA ANTE LA MURALLA.

YO SOLO VEO EL GRAN MIEDO,

DESDE  DENTRO Y FUERA DE LA VALLA..

 DICEN QUE EL ARANCEL GANARA

Y VEO LA DERROTA DE TODOS

QUE LAMENTO SABREVENDRA

CUBRIENDOLOS SIN DISTINCION.

DICEN QUE TRUMP NO MIENTE

Y NUNCA VERDAD LE HE ESCUCHADO, DECIR.

MIENTE QUIEN MIENTE ANTE NUESTRA MIRADA

Y HACE APARECER INCENDIOS DE LA NADA,

NOTICIAS INFUNDADAS  Y DUELOS DE DESAMOR.

MIENTE QUIEN NOS PROMETE  UN CONCLAVE  SERENO

PARA SU MEZQUINA  AGENDA BUSCARNOS    IMPONER,

MIENTE QUIEN MIENTE DE CIERTO

Y GENERA EN LA HUMANDAD EL DESCONCIERTO

PORQUE QUERIENDO SU VERDAD DECIR

SOLO PARECE MENTIR,   

ASI QUE HOY LEO TODO Y A TODOS

LOS DE UN EXTREMO Y OTRO

LOS DE UN COLOR Y MÁS

Y NO CREO COMO SANTO TOMAS

ASI QUE DIRE QUE HOY NO TENGO ASERTO ALGUNO

Y SOLO CUESTIONARE A CADA UNO

PREGUNTANDO

¿PARA QUE?

CREER EN DESPACHOS NOTICIOSOS

 QUE DAN LA PRIMICIA DE LO LLAMADO NUEVO

QUE AL   OBSERVARLE, A DETALLE

NOS DAMOS CUENTA DE CUAN VIEJO ES,

¿PARA QUE?

SEGUIR ATADOS A LA PROPAGANDA

QUE EN DIVERSOS MEDIOS

NOS REGALA UNA MANDATARIA

QUE NO EMPATA REALIDAD CON FICCION.

¿PARA QUE?

AMURALLAR PALACIOS  CADA 8 DE MARZO

SI SEGUIMOS SIN DARNOS ESPACIO

PARA RESCATAR DE LA VIOLENCIA A LA MUJER

¿PARA QUE?

ENTEGAR A 29 CONNACIONALES

QUE HAN TRANSIGIDO LEYES

 ACUMULANDO CAPITALES

QUE HOY OTRAS MANOS EXTERNAS APETECEN

SIN HACER LO PROPIO POR REMEDIAR SUS MALES.  

 ¿PARA QUE?

HABLAR DESDE EUROPA A GAZA DE PAZ

SI HOY DIA NADIE EN EL MUNDO TIENE SOLA

 ¿PARA QUE ¿

SUPONER QUE BIDEN SERIA MEJOR QUE TRUMP.

SI VIMOS A OBAMA MATAR A BIN LADEN

EN TANTO DEPORTABA COMO NADIEA LOS  PAISANOS

A LA PAR QUE EN MANOSRECIBIA  EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

¿PARA QUE?

SE LLAMAN LOS VOTANES GRINGOS A SORPRESA

CUANDO TRUMP CON SU RRRATICA POLITICA L

LES PONE DE CIERTO DE CABEZA

¿PARA QUE?

EUROPA EN UCRANIA QUIERE CONTINUAR LA GUERRA

SI NO ES PARA OCULTAR SU MIEDO ATERRADOR

DE VER SU ROSTRO EN EL ESPEJO

DE LACAYO PERDEDOR.

PARA QUE?

  ESPERAR QUE TODO MEJORE

SI NO HAY INDICIOS QUE NOS DEN SALIDA

DE UN MUNDO QUE EN LA AVARICIA

PERDIO EL RUMBO SIN ENCONTRAR SALIDA.

¿PARA QUE?

LOS SGUIMOS DESGASTANDO TANTO,

CUANDO LA HUMANIDAD HOY ESTA EN QUEBRANTO

SOLO POR NO SABER OIR SU CORAZON HUMANO

QUE HA OLVIDADO DAR LA MANO A SU HERMANO.

ESTA REFLEXION VA PARA TODOS,   ES DESEABLE LA  ENTENDAMOS Y ATENDAMOS:

ES TIEMPO DE RETORMAR EL RUMBO, CAMINMOS ASI, CON SUMO CUIDADO HOY QUE AUN HAY TIEMPO Y EL HOLOCAUSTO LOCAL, REGIONAL,  BINACIONAL Y MUNDIAL,  AUN NO HA ESTALLADO.