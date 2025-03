Cuidar el patrimonio también es una responsabilidad legal: Bonilla

Ante la inconformidad por murallas que cubren el palacio municipal previo a la marcha del 8M, Conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el alcalde Marco Bonilla recalcó que la ley le exige a los gobiernos cuidar los patrimonios históricos

”Estamos protegiendo el patrimonio que también es una responsabilidad legal que tenemos como gobernantes. Pero lo más importante de todo, más que los edificios y monumentos, es acompañar esta marcha porque los datos en el país son escalofriantes y lo que necesitamos es que esta voz se escuche”, dijo.

El edil aseguró que las mujeres estarán acompañadas en todo momento durante la marcha incluso habrá una ambulancia y paramedicas disponibles.

”En este caso a mí me toca resguardar el Palacio Municipal y hay que evitar que grupos infiltrados con hombres. Me da mucho gusto que este año los grupos de colectivos hagan el llamado a que no se infiltren hombres”, reiteró.