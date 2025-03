Proteger edificios, medida poco efectiva para seguridad de mujeres: Estrada

Chihuahua.- “Es un tema, donde el Estado ha fallado, los feminicidios no se han reducido, las muertes de mujeres son altísimas en el estado, el nivel de investigación en las fiscalía por diferentes circunstancias no es el óptimo, hay impunidad y es un tema pendiente”, respondió Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Estrada aseguró que la seguridad de las mujeres se debe cuidar los 365 días, “cuando se enfoca en un día para proteger los edificios, y se descuida la seguridad de las mujeres el resto del año, me parece que no es la política adecuada”.

Al ser cuestionado sobre las vallas colocadas también en Palacio Nacional, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, “cualquier Gobierno, a mi me toca estar en Chihuahua, no me toca estar opinando del país, estoy en el Congreso Local y habló por los chihuahuenses, que el proteger los edificios un día, puede ser una medida, pero muy poco efectiva para darle seguridad a las mujeres”.