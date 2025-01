Bad Bunny debió tirar más fotos

fuente: excelsior

Llegaron los Reyes Magos acompañados del Conejo Malo. En domingo, rompiendo cualquier modelo de las compañías transnacionales, Bad Bunny soltó su nuevo disco DeBí TiRAR MáS FOToS, 17 rolas como carta de amor a Puerto Rico.

Por supuesto hubo críticas bastante divididas, porque todos esperaban que Benito soltara un álbum cien por ciento de perreo para recuperar el trono que perdió en años pasados por el furor de los corridos tumbados; sin embargo, no lo hizo así, se adentró totalmente al terreno de la salsa y los ritmos caribeños para su gran vuelta.

“Llevo años soñando con este álbum, con varias canciones que verlas hechas realidad me llena de mucha alegría. Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí, porque también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos que más disfruto cantar y crear”, dijo en el comunicado difundido para presentar el disco.

Además de hablar un poco de su vida personal, que, una vez más, se vuelve un enigma por resolver, sobre todo en las partes amorosas, en las que nadie sabe si se refiere a Kendall Jenner o Gabriela Berlingeri, el álbum sí es bastante social y político, hablando de migración, de la necesidad de los chicos de salir de la isla y la gentrificación que hay en la isla.