Rigoberta Bandini rinde homenaje a Pamela Anderson con emotivo sencillo

Después de que Rigoberta Bandini viera completa la serie Pamela, A Love Story se sintió profundamente conmovida por la vida de la actriz, modelo y explaymate, ya que de alguna manera la originaria de la Columbia Británica en Canadá ha sufrido diferentes tipos de violencia en su vida.

Bandini no encontró un mejor camino para expresar lo que sintió al ver la serie que como mejor lo hace: con música, y así fue como nació el tema Pamela Anderson —segundo sencillo de su próximo disco—, el cual la española describe como si fuera un abrazo para la actriz.

La compuse a raíz del documental porque me impactó mucho, porque vi una cara B que no me esperaba y me inspiró tanto su figura que me arranqué a componerle una especie de carta que al final se convirtió en algo más grande, una canción más intimista y cercana.