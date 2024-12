18 miembros de la ayudantía de AMLO sobreviven al cambio de gobierno; ocupan cargos con sueldos de más de 100 mil pesos.

Animal Político

Por: Dalila Sarabia

De las 18 personas que eran parte de la ayudantía de AMLO y que continúan en la administración federal, 15 lo hacen en Secretarías como Bienestar, Trabajo o Educación.

El gobierno federal cambió, pero los integrantes de la ayudantía del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúan en cargos estratégicos dentro de la administración pública, en el Poder Legislativo y en la estructura de Morena.

Se trata de 18 de los 28 hombres y mujeres que en algún momento cuidaron y auxiliaron a López Obrador y quienes hoy se desempeñan como legisladores, dirigentes o directores generales en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con sueldos que superan los 100 mil pesos mensuales.

Animal Político revisó Declaranet y la Nómina Transparente, con actualización al 30 de noviembre, y confirmó que de las 18 personas que continúan laborando en la administración federal, 15 lo hacen en Secretarías como Bienestar, Trabajo o Educación.

También en el Instituto de la Juventud, el SAT, Conagua y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En tanto, Daniel Asaf Manjarrez, quien estaba a cargo de coordinar la ayudantía del expresidente López Obrador, ahora es diputado federal de Morena; Carolina Rangel Gracida, es la secretaria general de Morena y Hernando Peniche Montfort continúa al frente del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa en el Estado de México.

La ayudantía que sustituyó al Estado Mayor

Al inicio de su gobierno, López Obrador instruyó la desaparición del Estado Mayor Presidencial, grupo de élite que estaba a cargo de la seguridad de los presidentes.

Luego de tomar esta decisión, AMLO convocó a un grupo de 15 hombres y mujeres a quienes denominó “ayudantía” para que lo cuidaran.

Conforme avanzó el sexenio, algunos de estos perfiles dejaron sus puestos y comenzaron a laborar en distintas áreas aún sin contar con la experiencia requerida, sin embargo, López Obrador siempre defendió que fueran promovidos para ocupar otros puestos.

“(Son) jóvenes que están trabajando conmigo, que los estamos formando, están ya siendo promovidos y ocupan cargos, jóvenes preparados, honestos, pues no les gusta, lo ven mal, qué quieren, ¿qué continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno? No”, defendió López Obrador en junio de 2021 cuando se dio a conocer que Arlette Silva, integrante de su equipo de logística había sido promovida como gerente de Contrataciones de Proyectos de Pemex.

AMLO y al fondo Daniel Asaf, coordinador de su ayudantía.

De la ayudantía a delegados del Bienestar

Entre los exmiembros de la ayudantía de López Obrador que continúan en la administración pública se encuentra Octavio Alberto Almada Palafox quien el 23 de abril de 2021 asumió la dirección de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), encargo que dejó el 30 de septiembre de 2024 -último día del gobierno de López Obrador-.

Un día después, el 1 de octubre de 2024, mientras Claudia Sheinbaum rendía protesta como presidenta constitucional de México, Almada Palafox hacía lo propio en la Secretaría del Bienestar, específicamente como delegado del Bienestar en Sonora.

El funcionario recibe un sueldo neto mensual de 104 mil 821 pesos.

Otro miembro de la ayudantía de AMLO que continúa en la administración federal es Diego Alberto Hernández Gutiérrez quien de inicio fue nombrado el titular del programa Becas Elisa Acuña.

Después se sumó a los trabajos de Morena y durante la campaña presidencial estuvo impulsando la candidatura de Claudia Sheinbaum en Michoacán.

Hoy, el funcionario es delegado del Bienestar en la CDMX y recibe un sueldo neto mensual de 104 mil 821 pesos.

Octavio Alberto Almada Palafox, exintegrante de la Ayundatía de AMLO y luego titular de Conapesca.

Cecilia Fernández Garelli ocupó el cargo de directora de análisis de la Secretaría Ejecutiva del Coneval y después asumió el cargo de directora general de Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar.

Actualmente, de acuerdo con la plataforma Declaranet, Fernández Garelli es la titular de la dirección general de planeación y análisis de la Secretaría del Bienestar.

Su función principal es “dirigir y coordinar la planeación de obras con recursos FAIS y el desarrollo regional”. Su sueldo neto mensual también es de 104 mil 821 pesos.

Continuidad y enroques

Paloma Rachel Aguilar Correa, quien dejara la ayudantía de AMLO para asumir como administradora general de Recursos y Servicios del SAT continúa en el mismo puesto con una remuneración mensual de 123 mil 689 pesos.

Esto, a pesar de que en 2020 el diario Reforma publicó que la exescolta de AMLO había asumido el cargo sin contar con alguna experiencia en temas fiscales, además de que se había llevado con ella a su novio, su suegro, amigos y excolaboradores.

Con ella también se fue al SAT, Ángel Javier Portugal Dorantes, otro miembro de la ayudantía y quien continúa en el servicio público, ahora en la subdirección de empleo y capacitación del Instituto Mexicano de la Juventud recibiendo un sueldo de 30 mil pesos mensuales.

“Tienen mucha experiencia. ¿Y saben qué tienen? No conozco o no recuerdo ahora a Portugal, pero sí a Paloma; seguramente conozco también a Portugal, pero no lo identifico, a Paloma sí. ¿Saben qué tiene Paloma? Es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental, es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible. Eso es lo que se necesita en el SAT y en todo el gobierno, servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan, que sean honestos”, defendió López Obrador durante la conferencia matutina del 8 de mayo de 2020.

Tres meses después, cuando se dio a conocer que Aguilar Correa había colocado a amigos y familiares en el SAT, el expresidente López Obrador instruyó a la entonces Secretaría de la Función Pública que investigara.

Carlos Sánchez Meneses, quien también fue escolta de López Obrador mantiene su cargo como titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud del IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la Nómina Transparente el funcionario percibe un sueldo neto mensual de 123 mil 689 pesos.

AMLO defendió a Arlette Silva que había sido parte de su ayudantía y luego fue nombrada gerente de Contrataciones de Proyectos de Pemex.

Diego Camacho Aquiahuatl dejó la ayudantía de AMLO para desempeñarse como director en la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral en 2020.

Después fue director de los Centros Operativos para Migrantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y actualmente está en la Dirección general de Comunicación Social de la misma dependencia con un sueldo neto mensual de 113 mil 207 pesos.

José Antonio Zamora Gayosso, quien fuera subdirector general jurídico de Conagua, se mantiene en el organismo ahora como subdirector general de administración. El cambio de puesto se formalizó en abril de 2023.

También recibe un sueldo de 123 mil 689 pesos.

Como directora del programa La Escuela Es Nuestra, política pública dependiente de la SEP, se mantiene Pamela López Ruiz, quien recibe un sueldo de 113 mil 207 pesos.

Por su parte, Alejandro Isauro Martínez Orozco, quien coordinara el proyecto del riego de la presa Picachos, en Sinaloa, ahora se desempeña como director general del organismo de la cuenca Pacífico Norte.

La modificación de su puesto se concretó en mayo de 2023. El funcionario tiene un sueldo neto mensual de 104 mil 821 pesos.

Al frente del Banco del Bienestar continúa Jessica Alejandra Solano Hernández, también exescolta de AMLO, quien asumió el puesto el 1 de diciembre de 2023.

Por su labor, la funcionaria pública recibe un pago neto mensual de 125 mil 314 pesos.

En tanto, Paola Elizabeth López Chávez, quien fuera Comisionada en Presidencia del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos ahora está adscrita a PEMEX Corporativo como Coordinadora A con un sueldo de 124 mil 545 pesos.

Alberto Becerra Mendoza, quien ocupara la titularidad del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), ahora se ha sumado a la nómina del SAT en el área de administración de coordinación evaluatoria con un sueldo mensual neto de 93 mil 371 pesos.

Al Indep también se sumó Andrea Enríquez Quintana quien tras su paso en la ayudantía de AMLO se desempeñó como coordinadora general de Administración y Finanzas en Servicios de Salud de Sonora en 2021.

Entre enero y septiembre de 2023 fue Coordinadora Ejecutiva de Atención Ciudadana en la entidad.

Actualmente encabeza la Dirección corporativa de bienes en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, puesto al que llegó el 22 de febrero de 2024. Percibe un sueldo neto mensual de 123 mil 689 pesos.

Después de formar parte de la ayudantía del expresidente López Obrador, Liliana Quiroz Zavala fue delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX y después directora de los programas del bienestar en Cuauhtémoc de la Secretaría del Bienestar

Actualmente es directora de área en la SEP con un sueldo neto mensual de 49 mil 386 pesos.

Su labor es “Integrar y dirigir la estrategia nacional para fortalecer bibliotecas y promover la lectura”, se especifica en Declaranet.

Diputado y dirigente de Morena

Dos perfiles más que salieron de la ayudantía de AMLO y que ahora ocupan posiciones políticas son Daniel Asaf Manjarrez y Carolina Rangel Gracida.

Asaf Manjarrez no solo fue el coordinador de la ayudantía de López Obrador durante todo el sexenio, sino que fue la mano derecha del expresidente, además de ser amigo personal de sus hijos.

En las elecciones del 2 de junio se hizo de una diputación federal vía la lista plurinominal de Morena, encargo que el primer mes combinó con su labor como guardia de López Obrador.

Por su labor legislativa, Asaf Manjarrez recibe un sueldo de 75 mil pesos, además de que cuenta con prestaciones mayores a las previstas por la ley, por ejemplo, aguinaldo correspondiente a 40 días de dieta bruta.

En tanto, Carolina Rangel Gracida, quien después de salir de la ayudantía de AMLO fuera la secretaria del Bienestar de Michoacán, es desde el 1 de octubre pasado la secretaria general de Morena.

Otro exescolta de López Obrador que se mantiene en la administración pública, pero a nivel estatal, es Hernando Peniche Montfort quien pasó de la ayudantía a ser coordinador general de Delegaciones Federales de la SEP y desde noviembre de 2023 es el titular del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa en el Estado de México.