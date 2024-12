Celebra UACH 70 años con concierto “Música entre dos naciones Hermanas”

En el marco de las actividades por el 70 aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se celebró el concierto titulado “Música entre dos naciones hermanas”, el cual unió a las Orquestas Sinfónicas de la UACH y de la Universidad de Texas en El Paso. Durante la presentación, el maestro Luis Rivera Campos, rector de la UACH mencionó que se decidió tener una actividad cultural para enmarcar las celebraciones por estas primeras 7 décadas de formar profesionistas: “Este concierto envía un mensaje que muestra la hermandad entre pueblos, ya que a través del arte, la cultura y la academia se derrumban fronteras”. La Orquesta Sinfónica de la UACH, en conjunto con la UTEP Symphony Ochestra, deleitaron a los asistentes con un repertorio de una exquisita selección de piezas que celebran la riqueza cultural de ambas naciones, tales como Janitzio, Danzas Sinfónicas del West Side Story, Let There Be Peace on Earth, La Llorona, ¡Viva Chihuahua! Y más.Posterior al intermedio, el maestro Rivera Campos entregó un reconocimiento con el póster del concierto a los directores artísticos Pérez Olmedo y Rattay; como muestra de agradecimiento por la colaboración y destacado trabajo de ambas orquestas. El concierto se desarrolló bajo la batuta de los directores Bohuslav Rattay y David Pérez Olmedo, de UTEP y UACH respectivamente; acompañados por Elisa Fraser Wilson, Directora del Coro de la UTEP, Anna Patricia Muñoz Jiménez, Directora del Coro de la Facultad de Artes de la UACH, Eder Alonso Gutiérrez Díaz, Director del Coro Sinfónico de la UACH, Juan Manuel Regalado Anaya y el Director del Mariachi Sinfónico ofrecieron a los presentes un concierto que permitió fortalecer un vínculo de unión e igualdad a través de la música. Como sorpresa para los asistentes a mitad del concierto se contó con la participación de Zuill Bailey, considerado uno de los mejores vilonchelistas del mundo, reconocido solista, recitalista, profesor de renombre internacional y ganador del premio Grammy.Este encuentro representó también un homenaje a la profunda historia, compromiso y transformación académica de la Universidad desde su fundación en 1954, como testigo y figura central del desarrollo educativo, cultural y social del estado.

