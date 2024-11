Protege a tus mascotas del frío, emite Municipio recomendaciones

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, invita a la ciudadanía a cuidar sus mascotas en relación a los cambios de temperatura en la ciudad.

Con las bajas temperaturas y por las deficiencias en la regulación térmica, el frío por breves períodos puede dañar a los animales, por ello para los que viven en el patio y al aire libre, es necesario reforzar su alimentación de forma balanceada y siempre que tengan agua fresca que beber.

Generar paseos constantes durante el invierno, por lo menos cada tercer día, aunque esté frio el ambiente, finalmente es actividad necesaria para el bienestar del animal y se le puede cubrir con algún suéter.

Las mascotas que viven fuera de las casas necesitan un lugar térmico, de preferencia separado del suelo que lo proteja contra el viento y el frio, y al que pueda acceder de forma libre.

El lugar no debe tener goteras y debe ser suficientemente cerrado para resguardar el calor que el propio pelaje de la mascota genera, mantenerse limpio y seco.

Existen otros cuidados especiales tales como:*• Estar atentos de la vigencia de todas las vacunas.• Fortalecer su sistema inmunológico.• Si la mascota se moja por lluvia o nieve hay que secarlo lo más pronto posible con una toalla y una secadora para pelo. • Los cachorritos, los gatitos y las mascotas más viejitas, durante el invierno, requieren de una atención y un cuidado muy especial. • Ante cualquier inquietud no dejes de consultar al veterinario.

Las siguientes acciones pueden ser consideradas como maltrato animal:* • Encadenar a una mascota durante largos periodos de tiempo a la intemperie.• Que la mascota no cuente con un lugar adecuado para protegerse del clima.• Que no cuente con alimento y agua.• Descuidar la limpieza del lugar donde habita.• No proporcionar la atención con el veterinario. • No proporcionar el ejercicio necesario a la mascota según su especie y raza.

Para mayor información, consulta sobre el tema o bien llevar a cabo alguna denuncia ante cualquier maltrato animal, comunicarse al teléfono 072 en las extensiones 6054, 6051 y 6044 en la Subdirección de Ecología.