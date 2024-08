No tengo nada que ver ni con Duarte ni con Corral: secretario

El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, respondió contundentemente a las declaraciones del exgobernador Javier Corral Jurado, quien insinuó una relación directa entre De la Peña y el exmandatario estatal César Duarte.

“No tengo nada que ver ni con Duarte ni con Corral», aclaró De la Peña durante una rueda de prensa. El funcionario añadió que su nombramiento como secretario general de Gobierno fue resultado de su trabajo y no de favores políticos. «La razón por la que estoy aquí es por invitación de la gobernadora Maru Campos, y lo hago por méritos propios”, aseguró.

El secretario enfatizó que su trayectoria se ha basado en el esfuerzo y el trabajo, tanto en el sector privado como en el público, negando haber buscado cargos a través de influencias. «Yo nunca he peleado en un escritorio que me hagan diputado, plurinominal, senador o diputado. Me lo he ganado trabajando y he probado mi capacidad», declaró.

En relación con los comentarios de Corral, De la Peña fue tajante: «Me parece que una referencia personal como la que él hace, en donde me vincula con un exgobernador o con algún actor político, en base a esta condición esquizofrénica de ver cosas que no suceden en la realidad, no tiene ningún sustento.»

Finalmente, el secretario pidió a Corral que sea respetuoso en sus declaraciones, especialmente cuando se refiere a terceras personas. «Hoy en día encontraría más vínculos personales en las formas de ejercer el servicio público entre ellos dos (Duarte y Corral) que con un servidor», concluyó De la Peña, cerrando así el capítulo de los señalamientos sin fundamento.