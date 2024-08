fuente: excelsior

Ocesa y One Republic dieron a conocer que la banda se presentará en la Ciudad de México el próximo 9 de octubre en el Auditorio Nacional.

Lunes 05 Agosto 2024 One Republic dará concierto en México Por ahora no se h revelado si es que One Republic dará más conciertos en CDMX o en alguna otra ciudad de México como Monterrey o Guadalajara.En sus redes sociales, One Republic publicó el siguiente mensaje:”¡Ciudad de México! Estamos muy emocionados de volver este octubre en el Auditorio Nacional”. ¿Cuándo será la preventa de boletos para One Republic en México?Toma nota porque si quieres ser de los primeros en adquirir tus boletos podrás hacerlo a través de la preventa que se realizará este 9 de agosto a las 11:00 AM por Ticketmaster.

A esta preventa solamente tendrán acceso aquellos que tengan alguna tarjeta de Citibanamex.

Si no eres tarjetahabiente de este banco no te preocupes, ya que en la venta general podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta

.Cabe mencionar que la venta general será un día después de la preventa, es decir el próximo 10 de agosto a las 11:00 AM en Ticketmaster.